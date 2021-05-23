Sarıkeçili Yörükleri'nin zorlu göçü devam ediyor

900 keçi ve 6 develerinin olduğunu dile getiren Bacak, Mersin'den başladıkları zorlu göçlerinde Karaman'a ulaştıklarını söyledi.

Yaklaşık 250 Sarıkeçili Yörüğü, zamana direnip geleneklerini tüm zorluklara rağmen sürdürmeye çalışıyor.

Akdeniz sahili ile Toros yaylaları arasında develeri, atları ve keçileriyle göç eden Sarıkeçili Yörükleri, yaklaşık bir ay önce Mersin'den başlayan yolculuklarında Karaman'a ulaştı.

Kışı Mersin'in Aydıncık, Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde ormanlık alanlarda geçiren Sarıkeçili Yörükleri'nin, Karaman ve Konya Toroslarının yaylalarına göçleri nisan ayının ortalarında başlıyor.

Bacak, yarım asır önce bine yakın Sarıkeçili ailesinin olduğunu belirterek, "Biz Bacak ailesi olarak 2 ağabeyim ve ben, 3 aileyiz. Beraber hareket ediyoruz. 30 yıl öncesinden tek farkımız develer yerine çoğunlukta traktörle göç etmemiz. Başka hiçbir farklılık yok." dedi.

- "Çocuklarımız dünyaya gözlerini çadırda açar, çadırda büyür"

Sarıkeçili Yörüklerinin kışın sahile indiğini, yazın da Konya ve Karaman'ın yaylalarına göç ettiğini vurgulayan Bacak, şunları kaydetti:

"Keçilerini yavrulatır, sabah göçünü hazırlar yola çıkarız. Erkeklerden ve kadınlardan genç olanlar hayvanları güderek konaklayacakları yere varır. Yaşlılar ise konaklayacakları yerde çadır kurup hazırlık yaparlar. Hayvanlar sağılır, su ihtiyaçları giderilir. Peynir, yoğurt yapılır. Ertesi gün yine hayat aynı şekilde devam eder. Bir günümüz böyle geçer. Bu yüzlerce yıldır böyledir. Çocuklarımız dünyaya gözlerini çadırda açar, çadırda büyür."

Yörüklerin sorunlarının büyüdüğünü ve bu hayatı sürdürmelerinin zorlaştığının anlatan Bacak, yüzlerce yıl önce hazırlanan ve kullanılan göç yollarında artık kiraz bahçeleri ve tarlaların olduğunu bildirdi.