YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Sarıkız örümceği Arguvanlıları tedirgin ediyor

Sarıkız örümceği Arguvanlıları tedirgin ediyor

MALATYA HABERLERİ  | 31.07.2020 10:33 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceğinin, Malatya’nın Arguvan ilçesinde de görünmeye başlaması vatandaşları tedirgin ediyor.Arguvan ilçesinde ilk sefer görülen sarı kız örümceği vatandaşları tedirgin ediyor.

Sarıkız örümceği Arguvanlıları tedirgin ediyor

Türkiye genelinde halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceğinin, Malatya’nın Arguvan ilçesinde de görünmeye başlaması vatandaşları tedirgin ediyor.
Arguvan ilçesinde ilk sefer görülen sarı kız örümceği vatandaşları tedirgin ediyor. Edilen bilgilere göre, bu yıl havaların çok ısınmasıyla birlikte, sarı kız örümceği türü özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkıyor. Saldırgan yapıya sahip olan etobur örümceklerin çok güçlü çene yapısı nedeniyle et parçasını daha koparabiliyor. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor.
Sarıkız örümceği ısırdığı zaman deriyi uyuşturuyor ve insan ısırıldığının farkında olamıyor. Sarıkız örümceği ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor, zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra insan baygınlık geçiriyor.

Sarıkız örümceği Arguvanlıları tedirgin ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler 86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:43
Sabah
05:21
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:45
Yatsı
21:16

Malatya Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

İstasyon Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Saadet Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.