Sarımsakta yüksek rekolte düşük fiyat beklentisi

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen sarımsakta geçen yıla göre rekoltenin artmasıyla fiyatın düşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsağın hasadı, temmuz ayında gerçekleştiriliyor.

Taşköprü'de geçen yıl 25 bin dekar alanda yapılan sarımsak üretimi, bu yıl 22 bin dekara düştü. Geçen yıl 25 bin ton olan rekoltenin ise alandaki eksilmeye rağmen bu yıl 27 bin ton civarında olması bekleniyor.

Geçen yıl 30 ila 55 lira arasında satılan sarımsak, bu yıl 15 ila 35 lira arasında alıcı buluyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine, geçen yıl dolu ve yağışlar nedeniyle rekoltede büyük ölçüde kayıp yaşandığını belirtti.

Butur, sarımsağın bu yıl herhangi bir afetle karşılaşmadığını ancak hasada yakın zamanda yaşanan uzun yağışların mantar hastalığına neden olduğunu söyledi.

"Rekolte tam istediğimiz gibi değil ama çiftçimizi de memnun edecek şekilde." diyen Butur, şunları kaydetti: