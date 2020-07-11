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Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

MALATYA HABERLERİ  | 11.07.2020 12:59 | Son Güncelleme

Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya’da bugünlerde kayısı hasadı yoğunluğu yaşanıyor.

Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya’da bugünlerde kayısı hasadı yoğunluğu yaşanıyor. Kayısı hasadı ve Kayısı’nın kurutulmasını görenler, Sarı’nın kahverengine yolculuğuna şahit oluyor.
Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret belgesi olan nadir ürünler arasında yer alan Malatya’nın dünyaca meşhur Kayısı meyvesi, bugünlerde dalından indirilip, ya kükürtlenerek sarı olarak kurutuluyor veya dalından indirilip güneşte kurutularak kahverengine dönüştürülüp gün kurusu olarak tüketiliyor.
Dünyada en fazla Türkiye’de, Türkiye üretiminin de yüzde 85’inin karşılandığı Malatya’nın meşhur ve aranan meyvesi Kayısı sarı olarak üretilip, doğal olarak tüketime sunulmak isteniyorsa hiçbir katkı madde konulmadan güneşte kurutulup gün kurusu ürün ortaya çıkıyor.
Haziran ayının son haftasında hasatına başlanıp, Ağustos ayının ortasına kadar sürmesi beklenen kayısı da bu yıl verim iyi. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasına göre bu yıl 381 bin ton yaş, 85 bin ton da kuru Kayısı rekoltesi bekleniyor.
Sarı’nın kahve rengine yolculuğunda kavurucu sıcak altında çalışan işçiler de, yoğun mesai yapıyor. Sabahın erken saatinde kalkıp, gün batıncaya kadar kayısı hasadında çalışan işçilerin Türkiye ekonomisine yılda 250-350 milyon Dolar döviz girdisi sağlayan Kayısı’ya büyük emekleri geçiyor. Adıyaman ve Şanlıurfa gibi illerden gelerek Malatya’da kıyısı işçiliği yapanlara bir de yabancı uyruklu Suriyeliler eklendi.

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