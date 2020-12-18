YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sarının ve yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi’nde

Sarının ve yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi’nde

ANKARA HABERLERİ  | 18.12.2020 12:55 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak kışa hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.Özel peyzaj çalışmasıyla her mevsim binlerce tür bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Botanik Bahçesi, kışın ise sarının ve yeşilin her tonunu içinde barındırıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak kışa hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.
Özel peyzaj çalışmasıyla her mevsim binlerce tür bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Botanik Bahçesi, kışın ise sarının ve yeşilin her tonunu içinde barındırıyor. Atatürk Botanik Bahçesi’ni Başkent’in gözde dinlenme mekânlarından biri olarak tanımlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan Atatürk Botanik Bahçemiz kışın yeşilin ve sarının her tonunu içinde barındıran bir vahadır. Şehrimizin ortasında bulunan böylesine güzel bir vahanın keyfini çıkarmaları için tüm Ankaralıları buraya davet ediyorum. Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan vazgeçilmez mekânlar arasında yer alıyor. Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız, baharda olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Keçiören’imizi her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/

Ankara Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:58
Öğle
12:50
İkindi
15:12
Akşam
17:32
Yatsı
18:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Artı Eczanesi
Cankaya
Ceylin Eczanesi
Cankaya
Ece Eczanesi
Cankaya
İncek Prestij Eczanesi
Cankaya
Taşkan Eczanesi
Cankaya
Tepe Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.