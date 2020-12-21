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Sarısığırlı’ya yeni HİS göleti yapılıyor

MANİSA HABERLERİ  | 21.12.2020 09:59 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarısığırlı Mahallesi’nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapımına başladı.

Sarısığırlı’ya yeni HİS göleti yapılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarısığırlı Mahallesi’nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapımına başladı. Hayvansal sulama amaçlı yapılan gölette, çalışmalar tamamlanarak üreticilerin hizmetine sunulacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde bulunan üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalarına, belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Saruhanlı ilçesi Sarısığırlı Mahallesi mera alanında besi hayvanlarının faydalanacağı göletin yapımına başladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik personeller tarafından yapılan arazi etüt çalışmaları sonucunda, mahallede hiç gölet bulunmadığı ve ihtiyaç olduğu tespitinin ardından, oluşturulan program dahilinde yapım çalışması başladı. Mahallede bulunan hayvanların yanı sıra yaban hayvanları da göletten faydalanacak.

“Hayırlı ve bol kazançlar”
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yılmaz Usta, “Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletleri, su kaynağı olmayan yerlerde yağmur ve kar sularının biriktirilmesi temeline dayanan kazı tipi göletlerdir. Mevsimsel yağışların müsaade ettiği ölçüde çalışmalarımız devam edecektir. Yapılan Hayvan İçme Suyu Göleti vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz” dedi.

Sarısığırlı’ya yeni HİS göleti yapılıyor

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