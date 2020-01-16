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  4. Sarıtaş, Ermenek’in yatırım ve projeleri için Ankara’da temaslarda bulundu

Sarıtaş, Ermenek’in yatırım ve projeleri için Ankara’da temaslarda bulundu

KARAMAN HABERLERİ  | 16.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek AK Parti İlçe Teşkilatı, ilçedeki yatırım ve projeler için Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.Ermenek’te açılan ve 120 personeli bulunan çağrı merkezinde çalışan sayısının 26 kişiye kadar düşmesi üzerine AK Parti Ermenek teşkilatı rapor hazırladı.

Sarıtaş, Ermenek’in yatırım ve projeleri için Ankara’da temaslarda bulundu

Karaman’ın Ermenek AK Parti İlçe Teşkilatı, ilçedeki yatırım ve projeler için Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Ermenek’te açılan ve 120 personeli bulunan çağrı merkezinde çalışan sayısının 26 kişiye kadar düşmesi üzerine AK Parti Ermenek teşkilatı rapor hazırladı. AK Parti Ermenek İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş ve yönetim kurulu üyesi Ali Elvan, sorunları görüşmek üzere Ankara’ya giderek bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Behçet Kaynar’ı ziyaret eden Sarıtaş ve Elvan, Ermenek ilçesi hakkında hazırlanmış olan projeler ile dosyaların birer nüshasını Kaynar’a sundu. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Kaynar, Ermenek için elinden gelen tüm imkanları kullanıp gerekli girişimleri yapacağını belirtti. Daha sonra meclise geçen Sarıtaş ve Elvan, burada da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’ı ziyaret ederek, Ermenek ve sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Lütfi Elvan’a daha önce aktarılan çağrı merkezi ile ilgili çalışan sayısının artırılması konusu ele alındı. Hazırlanan projeler ve dosyaların birer nüshası Lütfi Elvan’a da sunuldu. Elvan, çağrı merkezi ile ilgili çalışan sayısının artırılacağı, diğer proje ve dosyalarla ilgi her konuda yardımcı olacağını belirtti. Sarıtaş ve Elvan, Ankara ziyaretlerinin sonunda AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Recep Şeker’i de ziyaret ederek projelerin ve dosyaların birer nüshasını onlara da verdi.

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Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Yılmaz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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