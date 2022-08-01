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Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

01.08.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Sarıyer açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükdere Limanı’na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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