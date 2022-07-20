Sarıyer Belediyesinde grev yapan işçilere destek

İSTANBUL (AA) - DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası öncülüğünde Sarıyer Belediyesinde 6 aylık toplu iş sözleşmesi sürecinin ardından 5 Temmuz'da greve giden işçilere farklı belediyelerde çalışanlardan destek geldi.

Belediyenin önünde kurulan çadırda başlatılan grevin 16'ıncı gününde işçiler, slogan atıp halay çekti.

Farklı belediyelerde çalışan Genel İş'e bağlı çok sayıda işçi ve sendikanın merkez yöneticileri de grev alanına gelerek dayanışma gösterdi.

Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener, yaptığı açıklamada belediye emekçilerinin yüksek enflasyon karşısında ezildiğini ve işçilerin alım gücünün düştüğünü söyledi.

Yaşanan krizin sorumlusunun işçiler olmadığını vurgulayan Sevgener, "Belediye işçilerinin insanca yaşamalarının tek muhatabı belediye yönetimidir. Emekçilerimiz haklarını alana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

Genel İş Sendikası Avrupa Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan ise 19 Ocak'ta başlayan toplu iş sözleşmesini masada tamamlamak için ellerinden geleni yaptıklarını, ancak grev kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Görüşmelerde ücret dışındaki maddelerde bir önceki sözleşme maddelerini olduğu gibi kabul ettiklerini aktaran Pehlivan, "Bugün TÜİK yüzde 78,62 gibi bir enflasyon oranı açıklamaktadır. Bizler TÜİK rakamlarının altında yüzde 40 zam teklifinde bulunduk ve belediye yönetimi de bunu kabul etti fakat bir gün sonra bu teklifini çekerek yüzde 20 gibi gerçekliği olmayan komik bir oranı kabul etmemizi istedi. Yüzde 20'lik oran, yaşanan hayat pahalığı karşısında gerçekliği yansıtmıyor ve kimse bunu kabul etmemizi beklemesin." diye konuştu.

- "Eylem ve etkinliklerin ivmesi artacak"

Sarıyer Belediyesinin emek ve alın terlerini hiçe saydığını savunan Pehlivan, bu tavrın CHP politikalarına ve hayat pahalılığı karşısındaki söylemlere de ters olduğunu kaydetti.

Pehlivan, bundan sonra eylem ve etkinliklerinin ivmesini artıracaklarını dile getirerek, hizmet ettikleri Sarıyer halkının kendilerine sahip çıkmasını istedi. Pehlivan, "Bundan sonra yapılacak eylemlerden ve hizmetlerin aksamasından belediye işçileri sorumlu olmayacaktır. Tek sorumlu sorunun çözüm yollarını aramayan, bizleri açlık ve yoksullukla sınamaya çalışan Sarıyer Belediyesi yönetimi olacaktır. İşçi sınıfı tarihi, bu eylemlerle doludur. Bu grev alın terimizin karşılığını alma eylemidir. Bu grev çocuklarımıza ekmek götürme eylemidir. Mücadele sonunda sendikamız Genel İş kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı siyasi parti temsilcileri grev yerini ziyaret ederken belediye önünden geçen araçlar da korna çalarak işçilere destek verdi.

