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Sarıyer'de alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalan iki zanlı tutuklandı

19.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalan iki zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki motosikleti çaldığı belirlenen iki zanlı tutuklandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin Pınar Mahallesi Katar Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikletinin çalındığı başvurusu üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası incelemesinde, iki şüphelinin otomobille otoparka geldiğini, biri gözcülük yaparken diğerinin park halindeki motosikleti çalıştırarak olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Olayda kullanılan otomobilin plakasından kiralandığını tespit eden ekipler, aracı kiraladığı belirlenen Ramazan Arslan ile diğer zanlı Fatih Yıldırım'ı Arnavutköy ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin motosikleti R.E. isimli bir arkadaşlarının ikametinin karşısında bulunan inşaat alanına bıraktıklarını ifadesi üzerine ekipler çalıntı aracı bularak muhafaza altına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Arslan ile Fatih Yıldırım, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin otomobilleri ile otoparka gelişi, motosikleti çalıştırarak gidişleri ve bulundukları yerden çıkışları güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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