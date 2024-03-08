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  4. Sarıyer'de beton mikserinin karşı şeride geçtiği kazada 1 kişi ağır yaralandı

Sarıyer'de beton mikserinin karşı şeride geçtiği kazada 1 kişi ağır yaralandı

AA AA
08.03.2024 08:13
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Sarıyer'de beton mikseriyle kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Maslak Ayazağa Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 FZK 467 plakalı beton mikseri, refüjü aşarak ters yönde seyreden 34 AE 1210 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonun sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri adı öğrenilemeyen kamyon sürücüsünü bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken, emniyet görevlileri de caddeyi trafiğe kapattı.

Ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerindeki müdahalesinin ardından sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beton mikserinin şoförü ifadesi alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, cadde belediye ekiplerinin temizlik çalışması ve kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer maslak

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