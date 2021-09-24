YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sarıyer'de bir hafriyat kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı

Sarıyer'de bir hafriyat kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı

24.09.2021 03:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de bir hafriyat kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir hafriyat kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı.

Akşam saatlerinde Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nden Kağıthane istikametine giden 34 DD 9119 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, ''U'' dönüşü yapmaya çalıştı.

Bu sırada Ayazağa istikametinde seyreden 34 TP 6164 plakalı İETT'ye bağlı halk otobüsü kamyonla çapıştı. Kaza sırasında otobüste yolcu olmaması, olası ölüm ve yaralanmanın önüne geçti.

Her iki araçta hasar meydana gelen kaza nedeniyle, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Bu arada, kamyonun dönüş yaptığı yerde ''U'' dönüşü yapılmaz işaretinin olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradıOltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradı
PARTNER"Burnum estetik, bana niye benzesin?""Burnum estetik, bana niye benzesin?"
Futbol: TFF 1. LigFutbol: TFF 1. Lig
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Eylül Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:46
Öğle
13:01
İkindi
16:25
Akşam
19:06
Yatsı
20:26

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.