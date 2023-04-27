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Sarıyer'de bir marketten hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

27.04.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de bir marketten yaklaşık 40 bin liralık ürün çaldıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sarıyer'de marketi bulunan M.Ç'nin, gece saatlerinde iş yerine hırsızlık amacıyla girildiği yönünde ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 şüphelinin gece saatlerinde cam kapıyı kırarak içeriye girdiğini tespit etti.

Şüphelilerin marketten aldıkları yaklaşık 40 bin lira değerindeki ürünü, olay yerine gelirken kullandıkları araca yükledikleri ve daha sonra kaçtıkları anlaşıldı.

Aracın plakası üzerinden incelemesini sürdüren ekipler, olayı gerçekleştirenlerin K.B. (22), B.G. (24) ve B.T'yi (20) Esenyurt'ta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Sarıyer market

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