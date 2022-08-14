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Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç trafiği aksattı

14.08.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç trafiği aksattı

Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç trafiği aksattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde bir ağaç yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ekiplerinin devrilen ağacı keserek yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü.

Sarıyer'de caddeye devrilen ağaç trafiği aksattı

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Sarıyer ağaç

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