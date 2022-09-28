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Sarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

28.09.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de kontrolden çıkarak altyapı çalışması için açılan çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baltalimanı Hisarüstü yolunda kontrolden çıkan otomobil, İSKİ'nin altyapı çalışması için açtığı çukurun etrafındaki güvenlik bariyerlerine çarptı.

Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak çukura düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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