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  4. Sarıyer’de dev kaya parçası toprakla birlikte yola yuvarlandı, muhtemel bir faciadan dönüldü

Sarıyer’de dev kaya parçası toprakla birlikte yola yuvarlandı, muhtemel bir faciadan dönüldü

30.11.2023 11:26 | Son Güncelleme:
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Sarıyer’de şiddetli yağmurun etkisiyle toprak kayması meydana geldi.

Kaya parçalarının da düştüğü sırada yoldan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağmur, Sarıyer’de toprak kaymasına sebep oldu. Metrelerce yükseklikten toprakla birlikte kopan kaya parçaları Yenimahalle Karakütük Caddesi’ne düştü. Bu sırada caddeden bir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ardından trafik dururken, ihbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmalarda belediye ekipleri işmakineleri yardımıyla kayaları ve toprağı kamyona yükleyerek yolu açtı. Belediye ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.

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