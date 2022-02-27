Sarıyer'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de eşi tarafından bıçaklanan kadın, tedavi altına alındı.

Bahçeköy Mahallesi Valide Sultan Caddesi'nde S.A. ile eşi A.A. arasında tartışma çıktı.

Bu sırada S.A, eşini vücudunun dört yerinden bıçakladı.

AA, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

S.A. gözaltına alındı.



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