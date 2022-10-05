YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sarıyer'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

Sarıyer'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

05.10.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralananın olmadığı kazada yol bir süre ulaşıma kapandı

Sarıyer'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, İETT’ye bağlı özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Bahçeköy Doğanbey Caddesi'nde seyreden Fatih T. idaresindeki 34 FT 1837 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Daha sonra İbrahim D. yönetimindeki İETT'ye bağlı 34 BE 6977 plakalı, içinde yolcuların bulunduğu özel halk otobüsüyle çarpışan otomobil şarampole devrildi.

Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Sarıyer'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Havalimanı dünyanın "en iyi havalimanı" seçildiİstanbul Havalimanı dünyanın "en iyi havalimanı" seçildi
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor'un hedefi galibiyet serisi yakalamakSamsunspor'un hedefi galibiyet serisi yakalamak
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Otomobil yolcu otobüsü kaza

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:48
Yatsı
20:07
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.