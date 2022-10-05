Sarıyer'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, İETT’ye bağlı özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Bahçeköy Doğanbey Caddesi'nde seyreden Fatih T. idaresindeki 34 FT 1837 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Daha sonra İbrahim D. yönetimindeki İETT'ye bağlı 34 BE 6977 plakalı, içinde yolcuların bulunduğu özel halk otobüsüyle çarpışan otomobil şarampole devrildi.

Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

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