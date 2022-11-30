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Sarıyer'de köpeği boğmaya çalıştığı belirlenen zanlının ifadesine ulaşıldı

30.11.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpeği boğarak öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalandıktan sonra serbest bırakılan, aynı köpeği merdiven boşluğuna fırlattığı görüntülerin tespiti üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli E.Ç.K. tutuklandı.

Sarıyer'de bir köpeği boğarak öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve aynı köpeği merdiven boşluğuna fırlattığının belirlenmesi üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklanan zanlının kendisini, "alkollü olduğu için" yaptığı gerekçesiyle savunmaya çalıştığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre ve Doğa Koruma Büro Amirliği ekiplerinin Maden Mahallesi'nde 26 Kasım gecesi meydana gelen köpeğe işkenceye ilişkin tespiti sonucunda başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli E.Ç.K. (30) savcılıktaki ifadesinde, alkollü olduğunu iddia ederek, tam olarak hatırlayamasa da "köpeğin kendisine saldırdığını ve bu yüzden köpeğe karşı fazla harekette bulunmuş olabileceğini" söyledi.

Görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu kabul eden şüphelinin, "Yaptığım şeyden dolayı pişmanım. Hayvanları severim. O gece çok içmiştim. Köpekle karşılaşınca bir ara bana hırladı ve üzerime geldi ancak ısırmadı. Dişlerini gösterdi. Kovalayıp kovalamadığını hatırlamıyorum. Alkolün verdiği etki ile hırs yapıp görüntülerde görünen eylemleri gerçekleştirdim. Daha önce herhangi bir suça karışmadım." dediği öğrenildi.

Şüphelinin savcılıkta kolundaki çizikleri göstererek, kolunun üstündeki çizikleri kendisinin yaptığını ancak alt kısımdakileri ise köpeğin yapmış olabileceğini iddia etti.

E.Ç.K'nin, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildiği hakimlikte ise "Olay günü çok alkol almıştım. Köpek de bana hırlayınca korktum. Kendimi korumak zorunda kaldım, aşırıya kaçtım." dediği aktarıldı.

Hakimlik, şüphelinin suç işlemiş olabileceğine dair somut olguların bulunduğu, görüntülerde şüphelinin köpeği elleriyle bastırmak suretiyle ezmeye çalıştığı, akabinde kaldırıp bodrum kata aşağıya attığı, köpeğin kaçmaya çalıştığı sırada tekrar yakalayıp boğmaya çalıştığının görüntülerden anlaşıldığı ve şüphelinin suçlamaları kabul ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre ve Doğa Koruma Büro Amirliği ekipleri, Maden Mahallesi'nde 26 Kasım gecesi meydana gelen köpeğe işkence konusuna ilişkin çalışma yürütmüştü.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde köpeğin üzerine bastırıp boğmaya çalışan kişinin kimliğini belirleyen ekipler E.Ç.K'yi yakalamıştı. Adliyeye götürülen şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 2 bin 43 lira para cezası uygulanmış, zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yürütülen soruşturmada, sokak hayvanına ısrarlı yoğun ve acı verici eylemlerini içerir yeni kamera görüntülerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine E.Ç.K. hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti.

Görüntülerde, şüphelinin köpeği elleriyle bastırarak ezmeye çalıştığı, akabinde kaldırarak yüksekten aşağıya attığı, ardından köpeğin kaçmaya çalıştığı ancak şüphelinin tekrar köpeği yakalayıp boğmaya çalıştığı yer almıştı.

Yeniden gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

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