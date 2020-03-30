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  4. Sarıyer'de, Kovid-19 Psikolojik Danışma Hattı kuruldu

Sarıyer'de, Kovid-19 Psikolojik Danışma Hattı kuruldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Sarıyer'de, Kovid-19 Psikolojik Danışma Hattı kuruldu

İSTANBUL (AA) - Sarıyer Belediyesi, koronavirüse karşı halk sağlığını desteklemek için psikolojik danışmanlık hattı kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta içi her gün mesai saatlerinde vatandaşların çağrılarını yanıtlayacak olan uzmanlar, salgın sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili vatandaşlara destek verecek.

Korona salgını ile mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan Sarıyerlilerin kaygı düzeylerini dengelemek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Sarıyer Belediyesi "Psikolojik Danışmanlık Hattı"nın ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hafta içi sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar hizmet verecek hatta, 0212 299 81 59 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Hattı arayan Sarıyerliler, yetkili sağlık uzmanlarından koronavirüsün yayılım yolunun önlenmesi için dikkat edilmesi gerekenleri, evlerde alınması gereken tedbirler hakkında tıbbi bilgi alabilecekler. Ayrıca sosyal ve psikolojik destek konusunda da uzman sağlık çalışanlarından sosyal izolasyon, stres kaynaklı sorunlar, zor durumlarla baş etme yolları ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için neler yapabileceklerine dair bilgilere de ulaşabilecekler."

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koronavirüs

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