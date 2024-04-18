Sarıyer'de öldürülen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Tarabya'da aracına aldığı İran uyruklu Y.B.G. tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Yanıkyürek için Beyoğlu Yenişehir Cami'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye merhumun ailesi, yakınları, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile çok sayıda meslektaşı katıldı.

Aksu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olaydan dolayı acıların çok büyük olduğunu söyledi.

Taksici camiasına başsağlığı dileyen Aksu, "Yabancı uyruklu bir yolcu tarafından emekçi şoför ağabeyimiz maalesef saldırıya uğradı. Bıçaklama sonucu vefat etti. Bunu gerçekleştiren yolcu, yabancı uyrukluymuş. Adli işlemleri devam ediyor. Biz de süreci takip ediyoruz." dedi.

Aksu, bir meslektaşlarını daha kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını dile getirerek, "Konu caninin ifadesine göre, taksi ücretiyle alakalıymış. Bu cani yakalandı. Ümit ediyoruz ki bir daha böyle olaylarla karşılaşmayız. Araçta kamera var. Ses kayıtlarına emniyetimiz ulaşacak. Yakında detaylı bilgi emniyetimizce aktarılacak." diye konuştu.

Taksi şoförlerinin güvenliği için kabinli araçların temin edilmesi gerektiğine dikkati çeken Aksu, bu önlemin en ekonomik şekilde araçlarda alınması gerektiğini kaydetti.

Yanıkyürek'in cenazesi, namazın ardından araca konulduğu sırada bir yakını, "Baba yarım gitti." diyerek tabuta dokundu.

Araç konvoyuyla beraber Feriköy Mezarlığı'na götürülen cenaze burada defnedildi.

OLAY

Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, dün Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten sonra yola atılmıştı.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi gasbettiği takside yakalamış, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulunmuştu.

İran uyruklu şüpheli Y.B.G, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.





