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Sarıyer’de taksiciyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İHA İHA
18.04.2024 14:41
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Sarıyer’de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu Y.B.G. isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak’ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şahıs taksici Yaşar Yanıkyürek’in (58) kullandığı 34 TFY 89 plakalı ticari taksiye binmiş, taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışma çıkmıştı. Şahıs, Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. Yanıkyürek olay yerinde hayatını kaybetmişti.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu zanlı Y.B.G. olay yerinden 300 metre ileride kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.B.G., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

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