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  4. Sarıyer’de tırın gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Sarıyer’de tırın gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

15.04.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de tırın gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer’de demir yüklü tırın, yolun alt tarafındaki gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi’nde yokuştan inen Remzi Bingöl yönetimindeki 34 BV 1304 plakalı demir yüklü tır, yolun alt tarafında bulunan gecekondunun üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de gecekonduda mahsur kalan İbrahim, Ayşe, Rafet, Furkan ve Türkan Tosun ile tırın sürücüsü Remzi Bingöl’ü kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri gecekondu içerisindeki 5 kişiyi ve tırın sürücüsü Remzi Bingöl’ü yaralı olarak bulundukları yerden çıkardıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Gecekondunun üzerine düşen tırı bulunduğu yerden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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