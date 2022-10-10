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Sarıyer'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

10.10.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sarıyer'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de kamyon, hafif ticari araç ile 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde kamyon, hafif ticari araç ile 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sarıyer'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Yavuz Sultan Selim Köprüsü kaza

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