Sarız ilçesine ambulans helikopterin ilk inişi sevinç yaşattı

Kayseri’nin Sarız ilçesine yapılan piste, ambulans helikopterin ilk inişi, ilçe genelinde sevinç yaşattı.

kayseri’de önemli olaylarda ve rahatsızlıklarda hastaların imdadına en kısa sürede ulaşarak hastaneye yetiştirilmesinde önemli rol oynayan hava ambulansı için Sarız ilçesine pist yapıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, hava ambulansının Sarız ilçesine ilk inişin görüntüsünü sosyal medya hesabından, "Sarız’a ilk ambulans helikopter inişi. Tüm emeği geçenlere müteşekkirim" notuyla paylaştı.

Kayseri’ye 145 kilometre ve yaklaşık iki saat uzaklıkta bulunan Sarız ilçesine hava ambulansının iniş yapması 9 bin 583 kişinin yaşadığı ilçede büyük sevinç yaşattı.

