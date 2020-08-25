YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.08.2020 15:21 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Ali Ç.

Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Ali Ç. yönetimindeki 48 NF 868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, S.K.’da yaralandı. Yaralanan S.K. sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. hayatını kaybeden Ali Ç.’nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:26
Yatsı
20:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dedeoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.