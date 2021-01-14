YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Sarkan telefon kablolarının tekrar çalınmasından korkuyorlar

Sarkan telefon kablolarının tekrar çalınmasından korkuyorlar

14.01.2021 11:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sarkan telefon kablolarının tekrar çalınmasından korkuyorlar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki bir köyde yere sarkan telefon kablolarının hırsızlığa davetiye çıkardığını öne süren köy sakinleri, elle rahatlıkla ulaşılan telefon kablolarının 300 metrelik kısmının 6 gün önce çalındığını ve duruma çare bulunması gerektiğini belirtti.Gümüşdere köyünde geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilip çalınan telefon kabloları nedeni ile köyde telefon ve internet hizmeti tamamen dururken, iletişim firması yetkilileri köydeki kabloları yeniledi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki bir köyde yere sarkan telefon kablolarının hırsızlığa davetiye çıkardığını öne süren köy sakinleri, elle rahatlıkla ulaşılan telefon kablolarının 300 metrelik kısmının 6 gün önce çalındığını ve duruma çare bulunması gerektiğini belirtti.
Gümüşdere köyünde geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilip çalınan telefon kabloları nedeni ile köyde telefon ve internet hizmeti tamamen dururken, iletişim firması yetkilileri köydeki kabloları yeniledi. Yenilenen kablolar yere sarktığı için tekrar çalınması endişesi taşıyan köy sakinleri, sarkan kabloların elle ulaşılabilir olmasına tepki gösterdi. Köy sakinleri sarkan telefon kablolarının yukarı çekilmesini istiyor.

Sarkan telefon kablolarının tekrar çalınmasından korkuyorlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bilecik Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:14
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Bilecik Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Yeni Eczanesi
Merkez
Eczanesi
130120211830140120210830nobetci
Yeni Eczanesi
Merkez
Eczanesi
130120211830140120210830nobetci
Yeni Eczanesi
Merkez
Eczanesi
130120211830140120210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Vali Bilal Şentürk, Bozüyük’te yeni ADSM inşaatında incelemelerde bulundu

Vali Bilal Şentürk, Bozüyük’te yeni ADSM inşaatında incelemelerde bulundu

Bilecik’te Korona virüs aşısı yapılmaya başladı

Bilecik’te Korona virüs aşısı yapılmaya başladı

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Güzel Market Dayanışma Mağazası ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında

Güzel Market Dayanışma Mağazası ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında

Mermer ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Mermer ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Bilecik'te hırsızlık yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bilecik'te hırsızlık yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.