MAGAZİN

Şarkıcı Aydilge hastaneye kaldırıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.02.2019 01:05 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Aydilge, gribal enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Aydilge hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde Halil Sezai ile seslendirdiği "Aşk Yüzünden" şarkısını yayınlayan Aydilge, yüksek ateş ve grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aydilge sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

aydilge

Aydilge, "Gribi bana sevgili eşim, biricik aşkım bulaştırdığı için 'aşk yüzünden' oldu açıklamasında bulundu. Son durumu hakkında takipçilerine bilgi veren Aydilge, 'Çıkan haberler sizi korkutmasın, tedavimi oluyorum. Aşk Yüzünden'i çok sevdiniz diye belki nazar da değmiş olabilir tabi' notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
aydilge halil sezai

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