Şarkıcı Aydilge hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde Halil Sezai ile seslendirdiği "Aşk Yüzünden" şarkısını yayınlayan Aydilge, yüksek ateş ve grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aydilge sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Aydilge, "Gribi bana sevgili eşim, biricik aşkım bulaştırdığı için 'aşk yüzünden' oldu açıklamasında bulundu. Son durumu hakkında takipçilerine bilgi veren Aydilge, 'Çıkan haberler sizi korkutmasın, tedavimi oluyorum. Aşk Yüzünden'i çok sevdiniz diye belki nazar da değmiş olabilir tabi' notunu yazdı.



