Şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız nişanlandı! İşte nişan töreninden kareler...

Kurtuluş Kuş ile yaptığı düetlerle büyük çıkış yakalayan Burak Bulut sevgilisi Eda Sakız ile nişanlandı. Antalya'da gerçekleşen nişan törenine çiftin yakın dostları ve aileleri katıldı.

ÜNLÜ ÇİFT NİŞANLANDI

Burak Bulut, kendisi gibi şarkıcı olan kız arkadaşı Eda Sakız ile bir süredir aşk yaşıyordu.

Çiftin ne zaman evlilik yoluna gireceği ise merak konusuydu.

Bulut, Elazığ konserinde sahnede diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

İkili evliliğe ilk adım olan nişan törenini Antalya'da gerçekleştirdi.

Taze nişanlı çifte takipçilerinden tebrik yorumları yağdı.