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Şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız nişanlandı! İşte nişan töreninden kareler...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.09.2024 20:09
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Son dönemde şarkılarıyla adından söz ettiren Burak Bulut, Elazığ konserinde kendisi gibi şarkıcı olan Eda Sakız'a evlenme teklifi etmişti. İkili Antalya'da gerçekleşen törenle evliliğe ilk adımı atarak nişanlandı.

Şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız nişanlandı! İşte nişan töreninden kareler...

Kurtuluş Kuş ile yaptığı düetlerle büyük çıkış yakalayan Burak Bulut sevgilisi Eda Sakız ile nişanlandı. Antalya'da gerçekleşen nişan törenine çiftin yakın dostları ve aileleri katıldı.

ÜNLÜ ÇİFT NİŞANLANDI

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Burak Bulut, kendisi gibi şarkıcı olan kız arkadaşı Eda Sakız ile bir süredir aşk yaşıyordu.

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Çiftin ne zaman evlilik yoluna gireceği ise merak konusuydu.

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Bulut, Elazığ konserinde sahnede diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

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İkili evliliğe ilk adım olan nişan törenini Antalya'da gerçekleştirdi.

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Taze nişanlı çifte takipçilerinden tebrik yorumları yağdı.

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Şarkıcı
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