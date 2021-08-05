Şarkıcı Edis’ten alkışlanacak hareket

Genç şarkıcı Edis, önceki gün Harbiye Açıkhava sahnesinde sahne aldı. Ülkemizdeki yangınlar ilgili de konuşan Edis, "Hepimiz çok üzgünüz. Herkesin hassasiyetini biliyorum, zor günlerden geçiyoruz. Bu hataların tekrar yaşanmamasını istiyoruz. Öncelikle hayatını kaybeden tüm canlılarımızı anıyorum ve orada canla, başla mücadele eden emekçi halkımıza da selam olsun." dedi. Şarkıcı, ayrıca, "Burada bugün aldığınız tüm biletler AHBAP aracılığıyla ihtiyacı olanlara iletilecek." ifadelerini kullandı

"BİRBİRİMİZDEN ÇOK UZAK KALDIK"

Sahnede kaldığı sürece 24 şarkı seslendiren Edis, yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle hayranlarıyla bir daha bir araya hiç gelemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Ünlü şarkıcı, "Çok uzun zamandır uzak kaldık birbirimizden. Hiçbir araya gelemeyeceğimizi düşünüyordum." dedi.

