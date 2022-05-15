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Şarkıcı Eypio, GençKuşak Fest'te sevenleriyle buluştu

15.05.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Eypio, GençKuşak Fest'te sevenleriyle buluştu

Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Gençlik Festivalinde (GençKuşak Fest) Türk rap şarkıcısı Eypio sahne aldı.

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu tarafından organize edilen ve Atapark'ta gerçekleştirilen festivalde, Eypio şarkılarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler şarkılara eşlik etti. Sahneye çıkan bazı hayranları sanatçı ile fotoğraf çektirdi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, konser sonrası Eypio'ya çiçek ve Uşak halısı hediye etti.

Konserin ardından Atapark'taki havuzda Kahraman Aktaş tarafından lazer ışıkları eşliğinde flyboard şovu yapıldı.

Aktaş'ın gösterisi sırasında havai fişek gösterisi de yapıldı.

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