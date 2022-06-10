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Şarkıcı Hakan Altun "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

10.06.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Hakan Altun "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

TEKİRDAĞ (AA) - 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Hakan Altun, konser verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, Altun, sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

Sanatçıya söylediği bazı şarkılarda vatandaşlar da eşlik etti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konser sonrası yaptığı konuşmada, Tekirdağlılara güzel, unutulmaz bir festival yaşatmak istediklerini söyledi.

Yüksel, şarkıcı Altun'a, plaket ve çiçek verdi.

Konserin ardından, havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

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