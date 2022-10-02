YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Şarkıcı Sefo, Trabzon'da "Gençlik Şöleni"ne katıldı

Şarkıcı Sefo, Trabzon'da "Gençlik Şöleni"ne katıldı

02.10.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Sefo, Trabzon'da "Gençlik Şöleni"ne katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gençlik Şöleni" kapsamında şarkıcı Sefo sahneye çıktı.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen konsere katılmak isteyen sanatseverler, etkinlikten saatler önce alana geldi.

Konser öncesinde Tefo ve Seko şarkılarını seslendirirken, DJ'ler de performanslarını sergiledi.

Konserde Sefo, sevilen şarkılarını Trabzonlular için söyledi.

Babasının Trabzonlu olduğunu belirten Sefo, hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Konser sırasında çıkan rüzgar nedeniyle sahnede hasar meydana gelince şarkıcı Sefo, şarkılarına bir süre ara verdi.

Daha sonra tekrar sahneye çıkan Sefo, şarkılarına devam etti. Ancak rüzgarın şiddetlenmesiyle konseri yarıda bırakmak zorunda kalan Sefo, hava şartlarından dolayı teknik arızaların meydana geldiğini belirterek konsere son verdi.

Konser sonunda teknik ekibin malzemelerini toparlarken zor anlar yaşadığı görüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladıTrabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı
SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptıSOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
Ordu'da 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu kız kardeşi öldüOrdu'da 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu kız kardeşi öldü
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:11
Öğle
12:16
İkindi
15:32
Akşam
18:10
Yatsı
19:29
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.