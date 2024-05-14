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  4. Şarkıcı Yusuf Güney'e hakaret eden şüpheliye hapis talebi!

Şarkıcı Yusuf Güney'e hakaret eden şüpheliye hapis talebi!

14.05.2024 00:07
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Sosyal medyada şarkıcı Yusuf Güney’in 6 Şubat depremine ilişkin paylaşımına yönelik hakaret içerikli yorum yazdığı iddia edilen şüphelinin 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sosyal medyada 9 Şubat 2023’te şarkıcı Yusuf Güney’in 6 Şubat 2023 depremlerine ilişkin paylaşımına yönelik "Havlayana kadar elini bir yere tut şerefsiz sensin" şeklinde yorum yaparak hakaret ettiği iddia edilen şüpheli A.A.’ya (54) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

"DEVLETİ KÖTÜLEYECEK ŞEKİLDE PAYLAŞIMINI YANLIŞ BULDUĞUMDAN ELEŞTİRİMİ DİLE GETİRDİM"

Konuya ilişkin şüpheli A.A.’nın emniyette verdiği ifadesinde, "6 Şubat 2023’te çok sayıda insanımızın yaşadığı deprem felaketini yaşadık. Yusuf Güney deprem bölgesinde çektiği videoyu paylaşmıştı. Videoda devletin yetersiz kaldığı şeklinde ve devlet ile yöneticilerini kötülediği söylemleri oldu. Ben de kendisinin hakaret içerikli paylaşımına cevap olarak paylaşım yaptım. Deprem bölgesine giden birilerinin görmüş olduğu eksiklikleri kendisi gidermeye çalışmadan, hiç kimseye yardımcı olmaya çalışmadan devleti kötüleyecek şekildeki paylaşımını yanlış bulduğumdan eleştirimi dile getirdim" dediği öğrenildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise şüpheli A.A.’nın sosyal medyada müşteki Yusuf Güney’e yönelik olarak "Havlayana kadar elini bir yere tut şerefsiz sensin" şeklinde yorum yaptığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin eyleminin uzlaştırma çerçevesinde kaldığı ancak taraflar arasında uzlaşma görüşmelerinin yapılamadığı da belirtildi. İddianamede şüpheli A.A.’nın ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Yusuf Güney hakaret sosyal medya
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