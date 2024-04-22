Şarkıcı Zara'nın sahne tarzı çok konuşuldu! Mayo yanıtı olay oldu

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan ünlü şarkıcı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son dönemde sesinin yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiriyor.

Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim son olarak sahne tarzı ve açıklamalarıyla gündeme geldi. Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan şarkıcının sahne tarzı çok beğenildi.

"İNSAN KENDİNE NE YAKIŞIYORSA ONU GİYER"

Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Zara, Muhabirlerin 'Geçtiğimiz günlerde sahneye mayo ile çıkan Hadise'nin fotoları ve dansı çok konuşuldu. Siz sahneye mayoyla çıkar mıydınız?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Herkesin kendi tercihi, insan kendine neyi yakıştırıyorsa onu giyer. Onu kıyafetleri taşımak kolay değil. Ona göre bir vücudunun olması lazım. Kendine güveniyorsan, sahne şovun buna uygunsa alıcı ve satıcı bundan memnunsa sorun yok. Arz ve talep meselesi olan bir durum. Bende kilo verdim. Eğer bana sorarsanız. Ben öyle bir görüntü vermem. Bilerek ve isteyerek böyle sahne çıkmam. Bu benim kendi tercihim. Öyle bir görüntü ile kendimi izlemeyi hiç istemem. Dolayısıyla insanın ne hissettiğini ile alakalı ben denize girerken bile bu tür görüntü vermeyi tercih etmiyorum."









