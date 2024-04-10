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Ünlü markaların her ihtiyaca uygun ürünlerinde gülümseten fiyatlar

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
10.04.2024 11:38
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Bu bayram indirimlerle dolu geçecek, hazır olun! Ünlü markaların en sevilen ürünlerinde Günün Fırsatları kapsamında %50'ye varan indirimler başladı. Stanley termoslardan Camper ayakkabılara, Crocs terliklerden Levi's jeanlere, Cosori airfryerdan Jacobs kahve çeşitlerine aklınıza gelebilecek her kategoride, her ihtiyaca uygun ürünlere çok uygun fiyatlarla sahip olmak için acele edin.

Ünlü markaların her ihtiyaca uygun ürünlerinde gülümseten fiyatlar

İndirimli alışverişin keyfi bir başka değil mi? Öyleyse, alışveriş listelerinizi çıkarın ve sizin için seçtiğimiz ünlü markalardaki indirimleri keşfetmeye hazır olun. Moda, elektronik, kişisel bakım ve daha pek çok kategoride aradığınız ne varsa uygun fiyatlarla sahip olmanın şimdi tam zamanı! İşte detaylar...

1. Camper ayakkabılarda dev fırsat

Adsız tasarım - 2024-03-01T173139.802

Rahatlık, konfor, yüksek kalite ve tarzı bir araya getiren Camper markası, bir ayakkabıda arayabileceğiniz tüm özellikleri sunuyor. Her beğeniye uygun modelleriyle yıllardır kullanıcıların gönlünde taht kuran marka, her adımda özgür hissetmek, rahatlıkla kavuşmak isteyenlerin vazgeçilmezi oluyor. Kısa süreliğine eşsiz indirimlerle satışta olan Camper modellerini keşfetmeye ne dersiniz?

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2. Her adımda rahatlık sunan Crocs modellerinde sepette %15 indirim

Adsız tasarım - 2024-03-06T142421.494

Bir terlik düşünün ki, yediden yetmişe herkesin ayağında... Crocs terlikleri bu kadar popüler yapan elbette ki hafifliği, rahatlığı ve dayanıklılığı! Bir kez giyenin adeta hayranı olduğu Crocs terliklerle siz de konfora adım atmak ister misiniz? Öyleyse, sepette indirim fırsatından yararlanmak için acele edin.

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3. Stanley termoslarda sepette indirim başldı

Adsız tasarım - 2023-08-24T092336.144

Termos deyince akla gelen ilk marka kuşkusuz Stanley! Yılların eskitemediği marka, özellikle outdoor severlerin favorisi! Sağlam paslanmaz çelikten üretilen ve zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanan Stanley termoslar, çift cidarlı vakum izolasyon teknolojisine sahip. Bu teknoloji sayesinde içeceğiniz istediğiniz ısı da 24 saate kadar kalabiliyor. Farklı kapasitelerde ve çeşitli stillerde sunulan Stanley termoslar arasından beğendiğinizi satın alıp her an her yerde sıcak soğuk içecek keyfinizi kesintisiz sürdürebilirsiniz.

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4. Columbia sezon sonu fırsatlarını keşfedin

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Outdoor severlerin bir numarası olan Columbia ürünleri, doğadaki en zorlu koşullarda üstün performans sunarak kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Rüzgarda üşümeden, yağmurda ve karda ıslanmadan hareket etmenizi sağlayan Columbia ürünleri,kışın en çok satan giyim ürünleri arasında yer alıyor. Soğuk havada dışarıda geçirdiğiniz her anı dert olmaktan çıkaran Columbia ürünleri, outdoor severler başta olmak üzere şehir hayatını deneyimleyenler için de olmazsa olmaz. Kışın en iyi korumayı sağlayan bir monta, bota ya da polara ihtiyacınız varsa Columbia indirimlerini kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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5. New Balance ayakkabılarda sepette %20 indirim devam ediyor

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Rahatlık, performans ve stilin birleştiği ürünleriyle tanınan New Balance markasının özellikle ayakkabıları çok seviliyor. Ayak sağlığına önem veren teknolojilerle desteklenen ve ayaklara rahatlık ve konfor sağlayan ayakkabılar şık ve fonksiyonel tasarımlarıyla öne çıkıyor. Sporcu performansını destekleyen ürünler sunan ve fonksiyonel kumaşlar kullanan marka ENCAP ve FRESH FOAM gibi kendi orta taban teknolojilerine sahip.

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6. Tasarım ödüllü Cosori 5,5 Litre XXL Airfryer'ın fiyatı en dipte

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Son yılların en gözde mutfak ürünlerinden biri olan airfryerlar, hem daha az yağ tüketmemizi sağlayarak sağlığımıza katkıda bulunuyor hem de pratik oluşuyla zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Siz de mutfakta azıcık yağ ile harikalar yaratmak, lezzetli ve sağlıklı yemeklerin tadını çıkarmak istiyorsanız çok gecikmeden bir airfryer almanızı tavsiye ederiz. Airfryer seçerken bilinen markaların kaliteli ve kullanıcılarından tam not alan modellerini tercih etmek oldukça önemli. Tam da bu noktada Cosori 5,5 Litre XXL Airfryer yüksek kullanıcı memnuniyetiyle göz dolduruyor. Şu anda yarı fiyatına satışta olan bu airfryer sizleri bekliyor.

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7. Hem rahat hem tarz olmak isteyenlerin favori markası Levi's'ta fırsat zamanı

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En popüler denim markası olan Levi's, yüksek kaliteli giyim ürünleriyle öne çıkıyor. Markanın en ikonik ürünlerini jeanleri oluşturuyor. Moda ve tarz konusunda her zaman bir öncü olan marka; klasik kesimleri, skinny fit, bootcut, straight leg ve daha fazlası gibi farklı stilleriyle her yaşa, tarza ve beğeniye uygun ürünler sunuyor. Levi's, enim giyimde kalite, stil ve dayanıklılık arayan birçok kişi tarafından tercih edilen ikonik bir marka olarak kabul ediliyor.

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8. Lezzetine hayran kalacağınız Jacobs kahveler indirimde

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Kahve severlere lezzetli ve kaliteli bir kahve deneyimi sunan Jacobs, profesyonel kahve uzmanları tarafından seçilen en kaliteli kahve çekirdeklerini kullanıyor, kullanıcılarına farklı lezzet profillerine sahip çeşitli seçenekler sunuyor. Arabica ve Robusta çekirdeklerinin bir kombinasyonu kullanılarak özenle hazırlanan kahveleri zengin aroma, tam gövdeli tat ve dengeli asidite ile karakterize olarak karşımıza çıkıyor. Geniş ürün yelpazesine sahip markanın kafein hassasiyeti olanlar için de kafeinsiz kahve çeşitleri bulunuyor.

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9. En havalı Adidas ayakkabıların fiyatları düştü

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Yüksek kaliteli malzemeler ve son teknolojiler kullanılarak tasarladığı ayakkabılarıyla yediden yetmişe herkesin favorisi olan Adidas; spor yapmayı seven ve tarzını spor giyimle ifade etmek isteyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Spor performansını artırmak, konfor sağlamak ve yaralanma riskini azaltmak için özel taban teknolojileri, hafif ve dayanıklı kumaşları, nefes alabilirlik ve ter emicilik gibi özelliklere sahip materyalleriyle öne çıkan Adidas ayakkabılara bir şans vermeye ne dersiniz?

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10. Spor giyimde kaliteyi sevenler Puma indirimlerini kaçırmayın

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Dünya çapında yenilikçi ve stil sahibi ürünleriyle tanınan Puma, spor modasından hoşlananların ilk tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Yıllardır spor giyim deyince akla gelen ilk markalardan olan Puma, birbirinden havalı ve performans odaklı ayakkabılarıyla spor modasına yön verdiği kadar sokak modasında da yeni trendlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

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11. Tommy Hilfiger giyim ürünlerinde avantajlı fiyatlar

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Yaz aylarının yaklaştığı bu günlerde Tommy Hilfiger'ın yaza hazırlık indirimi ile gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı! Tommy Hilfiger dünya genelinde tanınan ve kalitesiyle göz dolduran bir moda markası. Genç ruhunu ve stil sahibi tasarımlarını her daim yansıtan Tommy Hilfiger yeni sezonda da şık ve işlevsel ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Günün Fırsatarı kapsamında Tommy Hilfiger'ın sezon koleksiyonunda şimdi çok özel fırsatlar sizleri bekliyor. İster sıcak tutan montlardan ister şık ve rahat gömleklerden oluşan ürünlerle stilinizi sergileyebilir, kışın soğuk havalarında bile şıklığından ödün vermeden rahat ve sıcak olabilirsiniz.

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12. Aydınlık, canlı, doğal bir cilt için The Purest Solutions indirimlerini keşfedin

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Doğal içeriklerden üretilen yüksek kaliteli güzellik ürünleri ile tanınan The Purest Solutions'un ürünleri bitki özleri, esansiyel yağlar, doğal yağlar ve diğer doğal bileşenler gibi saf ve organik içeriklerden formüle edilir. Ürünler yapay koruyucu maddeler, parabenler, sülfatlar, sentetik renklendiriciler ve diğer zararlı kimyasallar içermez. Siz de The Purest Solutions ile tanışıp hem cildinize hem çevreye bir iyilik yapmaya ne dersiniz?

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13. Outdoor severlerin tercihi Merrell'da indirim zamanı

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Doğa ve outdoor aktiviteleri için ayakkabı, giyim ve aksesuar üreten bir marka olarak karşımıza çıkan Merrell'ın yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ayakkabıları, dayanıklı yapısı ve konfor sağlayan teknolojileriyle outdoor severlerin favorileri arasında yer alır. Outdoor aktivitelerine uygun ceketler, pantolonlar, tişörtler, şapkalar ve çantalar da üreten marka yenilikçi teknolojileri kullanarak ürünlerini geliştirir. Örneğin, Vibram taban teknolojisi, üstün kavrama ve dayanıklılık sunarken Gore-Tex membran ise ürünlerin su geçirmezlik ve nefes alabilirlik gibi özelliklere sahip olmasını sağlar.

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14. Superga modellerindeki indirimler burada

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Superga'nın en sevilen ürünü kanvas materyalden üretilen, yüksek ve lastik tabanlı sneaker modeli olan "Superga 2750" olarak karşımıza çıkıyor. Marka, sade ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor ve genellikle rahat ve günlük kullanıma uygun ayakkabılar sunuyor. Ayrıca, markanın çocuklar ve gençler için de özel koleksiyonları bulunuyor.

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Bu içerik 10 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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