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  4. Şarkıcı Zara'nın sahnede üzerine öyle bir şey geldi ki! Hemen müdahale ettiler

Şarkıcı Zara'nın sahnede üzerine öyle bir şey geldi ki! Hemen müdahale ettiler

22.07.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Zara, sahnede neye uğradığını şaşırdı. Konser verdiği esnada üzerine bir anda kocaman bir çekirge konan Zara'ya korumaları müdahale etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şarkıcı konsere devam etti.

Kosova'nın Prizren şehrinde konser veren ünlü şarkıcı Zara, sahnede tuhaf bir olay yaşadı. Sahnede bir anda Zara'nın üzerine çekirge konarak göğsünden yukarı doğru ilerledi. Güvenlik görevlilerinin dikkatlerinden kaçmayan olaya anında müdahale edildi.

SAHNEDE ÜZERİNE BİR ANDA GELDİ

Ünlü türkücü Zara Kosova'nın Prizren şehrinde konser verdi. Şarkılarını seslendirdiği sırada ilginç bir olay yaşayan Zara, neye uğradığını şaşırdı.

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Zara'nın üzerine bir anda çekirge fırlayınca korumalar anında araya girdi.

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Ünlü şarkıcının üzerine konan devasa çekirge ortaya şaşırta görüntüler çıkardı.

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O anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada gündem oldu.

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