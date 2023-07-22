Şarkıcı Zara'nın sahnede üzerine öyle bir şey geldi ki! Hemen müdahale ettiler

Kosova'nın Prizren şehrinde konser veren ünlü şarkıcı Zara, sahnede tuhaf bir olay yaşadı. Sahnede bir anda Zara'nın üzerine çekirge konarak göğsünden yukarı doğru ilerledi. Güvenlik görevlilerinin dikkatlerinden kaçmayan olaya anında müdahale edildi.
Ünlü türkücü Zara Kosova'nın Prizren şehrinde konser verdi. Şarkılarını seslendirdiği sırada ilginç bir olay yaşayan Zara, neye uğradığını şaşırdı.
Zara'nın üzerine bir anda çekirge fırlayınca korumalar anında araya girdi.
Ünlü şarkıcının üzerine konan devasa çekirge ortaya şaşırta görüntüler çıkardı.
O anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada gündem oldu.