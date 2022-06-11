Şarkıcı Ziynet Sali "56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali"nde konser verdi

TEKİRDAĞ (AA) - 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Ziynet Sali konser verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında Sali, sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

Ziynet Sali'ye söylediği bazı şarkılarda vatandaşlar da eşlik etti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konser sonrası yaptığı konuşmada, festival kapsamında Tekirdağlılara güzel etkinlikler sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yüksel, şarkıcı Sali'ye plaket ve çiçek verdi.

Konserin ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.



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