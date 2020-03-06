Şarkışla canlı hayvan pazarı şap hastalığı tedbirleri kapsamında kapatıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarı, çevre illerde şap hastalığı görülmesi nedeniyle tedbiren kapatıldı.

Şarkışla Tarım ve Orman Müdür Vekili Furkan Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı çevre illerde şap hastalığı görüldüğünü aktardı.

Tedbir amaçlı ilçedeki canlı hayvan pazarını kapattıklarını belirten Yurt, "Çevre illerde şap hastalığı çıkması, ilçemize yapılan hayvan hareketlerinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşması ve hastalığın ilçemize bulaşmasını önlemek amacıyla İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile canlı hayvan pazarı, aşılama süresi boyunca tedbiren kapatıldı." dedi.

İlçede şap hastalığına rastlanılmadığını vurgulayan Yurt, şunları kaydetti:

"İlçemizde hastalık çıkışı olmayıp, hayvan pazarımız ilçemize hastalığın bulaşmasını önlemek amacı ile kapatılmıştır. Menşei bilinmeyen, pasaportsuz, sağlık raporsuz hayvanların satın alınmaması önemli. Aşılama çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp pazarımızı yeniden hizmete açacağız. Ekiplerimiz mesai merhumu gözetmeden aşılama çalışmalarına devam ediyor."

