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Şarkışla hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

SİVAS HABERLERİ  | 26.06.2020 10:16 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kurulan hayvan pazarı, YKS için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle geçici olarak kapandı.Sivas Valiliği, Türkiye’nin en büyüğü olma özelliği taşıyan ve cumartesi günleri kurulan Şarkışla hayvan pazarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle geçici olarak kapandığını duyurdu.

Şarkışla hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kurulan hayvan pazarı, YKS için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle geçici olarak kapandı.
Sivas Valiliği, Türkiye’nin en büyüğü olma özelliği taşıyan ve cumartesi günleri kurulan Şarkışla hayvan pazarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle geçici olarak kapandığını duyurdu. Hayvan pazarı, 3 Mart’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılmış ve 13 Haziran’da normalleşme süreci kapsamında açılmıştı.
Sivas Valiliğinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “ÖNEMLİ, Şarkışla Hayvan Pazarı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle geçici olarak kapatılmıştır “ifadeleri kullanıldı.

Şarkışla hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

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