Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binası açıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yer alan Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binası düzenlenen törenle açıldı. İçerisinde 18 sınıf, 3 laboratuvar, 1 konferans salonu, 10 idari birim, 10 öğretim üyesi odası, mescitler ile kantin ve yemekhaneden oluşan 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olan bina aynı anda 1248 öğrenci eğitim görebilecek.

Açılışa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti TBMM Grup Başkanı ve Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız ile birlikte il ve ilçe protokolü katıldı.

"YÜKSEKOKULUMUZ, EN MODERN ISITMA VE TEKNİK ALTYAPI SİSTEMLERİ İLE DONATILMIŞTIR"

Programın açış konuşmasını yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Yüksekokulumuz, en modern ısıtma ve teknik altyapı sistemleri ile donatılmıştır. 50 Bilgisayardan oluşan Bilgisayar laboratuvarı Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinin tam donanımlı yetişmelerini sağlayacak üst düzey işlemci ve yazılımlarla kullanıma sunulmuştur” dedi.

İnşaatına katkıda bulunan hayırseverler ve Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy ile Hakan Aksu emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.

"BİNAMIZIN TEKNOLOJİNİN EN SON MODEL CİHAZLARIYLA DONATILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ise hayırseverlere plaket takdim ederek, teşekkür etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise konuşmasında, “Bugün açılışını yaptığımız binamızın yapımına çok büyük katkılar sağlayan Şarkışla Yükseköğretim Derneği’ni bu tarihi birikimin temsilcisi olarak görüyor ve kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer taraftan Açılışını yaptığımız binamızda öğrencilerimizin çağın gerektirdiği eğitimi alabilmesi için binamızın teknolojinin en son model cihazlarıyla donatıldığını görüyoruz. İnanıyorum ki Bugün burada açılışını yaptığımız okulumuzdan yetişecek gençlerimizin hizmetleriyle ülkemizin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz Şimşek, il protokolü ve hayırseverler kurdele keserek okulun açılışını yaptılar.

