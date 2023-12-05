YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binası açıldı

Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binası açıldı

05.12.2023 11:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

En modern ısıtma ve teknik altyapı sistemleri ile donatılan Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun binası, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolünün katıldığı törenle hizmete açıldı.

Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binası açıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yer alan Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binası düzenlenen törenle açıldı. İçerisinde 18 sınıf, 3 laboratuvar, 1 konferans salonu, 10 idari birim, 10 öğretim üyesi odası, mescitler ile kantin ve yemekhaneden oluşan 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olan bina aynı anda 1248 öğrenci eğitim görebilecek.

Açılışa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti TBMM Grup Başkanı ve Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız ile birlikte il ve ilçe protokolü katıldı.

"YÜKSEKOKULUMUZ, EN MODERN ISITMA VE TEKNİK ALTYAPI SİSTEMLERİ İLE DONATILMIŞTIR"

Programın açış konuşmasını yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Yüksekokulumuz, en modern ısıtma ve teknik altyapı sistemleri ile donatılmıştır. 50 Bilgisayardan oluşan Bilgisayar laboratuvarı Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinin tam donanımlı yetişmelerini sağlayacak üst düzey işlemci ve yazılımlarla kullanıma sunulmuştur” dedi.
İnşaatına katkıda bulunan hayırseverler ve Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy ile Hakan Aksu emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.

"BİNAMIZIN TEKNOLOJİNİN EN SON MODEL CİHAZLARIYLA DONATILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ise hayırseverlere plaket takdim ederek, teşekkür etti.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise konuşmasında, “Bugün açılışını yaptığımız binamızın yapımına çok büyük katkılar sağlayan Şarkışla Yükseköğretim Derneği’ni bu tarihi birikimin temsilcisi olarak görüyor ve kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer taraftan Açılışını yaptığımız binamızda öğrencilerimizin çağın gerektirdiği eğitimi alabilmesi için binamızın teknolojinin en son model cihazlarıyla donatıldığını görüyoruz. İnanıyorum ki Bugün burada açılışını yaptığımız okulumuzdan yetişecek gençlerimizin hizmetleriyle ülkemizin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz Şimşek, il protokolü ve hayırseverler kurdele keserek okulun açılışını yaptılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnaklı hasta ambulans helikopter ile Şanlıurfa’ya getirildiŞırnaklı hasta ambulans helikopter ile Şanlıurfa’ya getirildi
Somali uyruklu üniversiteli genç ölü bulunduSomali uyruklu üniversiteli genç ölü bulundu
Şanlıurfa’da 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi: 1 gözaltıŞanlıurfa’da 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi: 1 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 5 Aralık Salı

İmsak
06:01
Sabah
07:30
Öğle
12:27
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:38

Sivas Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Salı

Öztürk eczanesi
Gemerek
Umut sifa eczanesi
Hafik
Eren eczanesi
Merkez
Zeren eczanesi
Merkez
Ceyhun eczanesi
Merkez
Doğa eczanesi
Merkez
Keskin eczanesi
Imranli
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.