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Şarkışla'da 15 Temmuz Hatıra Ormanına 100 fidan dikildi

SİVAS HABERLERİ  | 14.07.2020 18:40 | Son Güncelleme

Şarkışla'da 15 Temmuz Hatıra Ormanına 100 fidan dikildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Hatıra Ormanında fidanlar toprakla buluştu.

Şarkışla Kanak Barajı yakınlarında gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Mehmet Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, Sivas Orman İşletme Müdür Yardımcısı Özgür Göksu ve ilçe protokolü katıldı.

Şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Kaymakam Erdem, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı vesilesiyle fidan dikim etkinliğini gerçekleştirdik. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık sıhhat diliyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından hatıra ormanına 100 fidanının dikimi gerçekleştirildi.

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