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Şarköy’de din görevlilerinden vefa gruplarına tam destek

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Şarköy İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şarköy Şubesi gönüllüleri, korona virüsle mücadele kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına, din görevlileriyle destek oluyor.Korona virüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan ailelere destek olmak amacıyla, Şarköy Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına, İlçe Müftülüğü de destek veriyor.

Şarköy’de din görevlilerinden vefa gruplarına tam destek

Şarköy İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şarköy Şubesi gönüllüleri, korona virüsle mücadele kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına, din görevlileriyle destek oluyor.
Korona virüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan ailelere destek olmak amacıyla, Şarköy Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına, İlçe Müftülüğü de destek veriyor. Şarköy merkez ve mahallelerinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan yaşlı ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret eden din görevlileri, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapıyor, gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayıp, resmî iş ve işlemlerinde yardımcı oluyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını en kısa sürede gidermek için özveriyle görev yapan Şarköy İlçe Müftülüğü Din Görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şarköy Şubesi gönüllüleri vatandaşın hayır duasını alıyor.

Şarköy’de din görevlilerinden vefa gruplarına tam destek

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