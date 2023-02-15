Şarköy’den deprem bölgesine yakacak odun desteği

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Mursallı Mahallesinde vatandaşlar, afet bölgesine göndermek üzere yakacak odun hazırlayarak odunları kamyona yükledi. Hazır edilen odun yüklü kamyon, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın da katılımı ile Şarköy ilçesi Mursallı Mahallesinden uğurladı.

Uğurlama sırasında konuşan Vali Yıldırım; “Vatandaşlarımız ne kadar yardımsever, ne kadar alicenap olduklarını gösteriyorlar. Elbirliği ile seferber olan tüm Tekirdağ halkına teşekkür ediyorum. Hep birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz” dedi.

