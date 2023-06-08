YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Şarküteri çalışanını öldüren sanık hakkında mütalaa verildi

Şarküteri çalışanını öldüren sanık hakkında mütalaa verildi

08.06.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da, şarküteri sahibi sanık Gökhan Yılmaz’ın (43), yanında çalışan Recep Dinç’i (38) alkol alırken tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Yılmaz ve tutuksuz sanık Mehmet A. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, tutuklu sanık Yılmaz’ın olay günü dükkanında tartıştığı Recep Dinç’i başından vurarak öldürdüğünü aktararak, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Mehmet A.’nın ise cinayetin ardından dükkanda bulunan bazı delilleri yok etmeye çalıştığını belirten savcı, Mehmet A’nın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için mahkemeden süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz’ın mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 6 Temmuz’a erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'nın Sincan ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandıAnkara'nın Sincan ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Simav’daki trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybettiSimav’daki trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 8 Haziran Perşembe

İmsak
03:19
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:50
Akşam
20:22
Yatsı
22:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Perşembe

Hayat eczanesi
Haymana
Başaksu eczanesi
Kecioren
Kerem eczanesi
Sereflikochisar
Nur eczanesi
Camlidere
Yeni kardeşler eczanesi
Kecioren
Çalişkan eczanesi
Ayas
Erguvan eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.