Şarküteri çalışanını öldüren sanık hakkında mütalaa verildi

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Yılmaz ve tutuksuz sanık Mehmet A. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, tutuklu sanık Yılmaz’ın olay günü dükkanında tartıştığı Recep Dinç’i başından vurarak öldürdüğünü aktararak, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Mehmet A.’nın ise cinayetin ardından dükkanda bulunan bazı delilleri yok etmeye çalıştığını belirten savcı, Mehmet A’nın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için mahkemeden süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz’ın mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 6 Temmuz’a erteledi.

