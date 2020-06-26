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Sarma HİS Göleti yenilendi

MANİSA HABERLERİ  | 26.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Sarma Mahallesi’nde bulunan hayvan içme suyu göletinde temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Sarma Mahallesi’nde bulunan hayvan içme suyu göletinde temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Sarma Mahalle Muhtarı Ramazan Şenli, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.
Üreticinin gelirlerinin artması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Sarma Mahallesi’nde bulunan hayvan içme suyu göletinde temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları Sarma Mahalle Muhtarı Ramazan Şenli de yakından takip etti. Gölette meydana gelen su kaçaklarını önlemek amacıyla yapılan onarım çalışmaları nedeniyle Mahalle Muhtarı Şenli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla gölet daha kullanılır hale getirildi.

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