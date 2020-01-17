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  4. Sarnıç Han’da tapular verildi

Sarnıç Han’da tapular verildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarnıç Han’ İş Merkezi içerisindeki iş yerinden satışı gerçekleşenlerin bir kısmının sahiplerine tapuları teslim edildi.Körfez Belediyesi’nde önceki dönem ihaleleri yapılmış projeler bir bir tamamlanarak halkın hizmetine açılıyor.

Sarnıç Han’da tapular verildi

Körfez Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarnıç Han’ İş Merkezi içerisindeki iş yerinden satışı gerçekleşenlerin bir kısmının sahiplerine tapuları teslim edildi.
Körfez Belediyesi’nde önceki dönem ihaleleri yapılmış projeler bir bir tamamlanarak halkın hizmetine açılıyor. Bu kapsamda 2016 yılında ihalesi yapılmış olan ve 13 bin 565 metrekarelik alan üzerinde 7 katlı olarak inşa edilen Sarnıç Han’da çalışmalar tamamlandı. İş merkezi içerisinde bulunan 66 iş yerinden 41 adet iş yerinin satışı gerçekleştirildi. İskânları alınan iş yerlerinin tapuları düzenlenen törenle mülk sahiplerine Başkan Şener Söğüt ve Körfez İlçe Tapu Müdürü Teyfik Palabıyık tarafından teslim edildi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün makam odasında gerçekleşen törene; Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Tapu Müdürü Teyfik Palabıyık, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan-Levent Yılmaz ve mülk sahipleri katılım sağladı. Törende konuşan Başkan Söğüt, “Temennimiz bölgenin kısa süre zarfında, daha da canlanması. İçerisinde toplam altmış altı tane bağımsız iş yerinin olduğu Sarnıç Han İş Merkezi’ni, tarihi Selçuklu mimarisinden esinlenilerek hayata geçirerek ilçemize kazandırmış olduk. Tapu teslim işlemleri devam ediyor. Tapuları teslim edilen mülkiyetler, faal bir şekilde işletilmeye başlanırsa çok daha güzel olacağına inanıyorum. Teslimini gerçekleştirdiğimiz tapular, sahiplerine ve tüm Körfez halkımıza hayırlı olsun” dedi.
Düzenlenen tapu töreninde ayrıca; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Körfez Belediye Başkanlığı arasında web tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin protokol de imzalandı.

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