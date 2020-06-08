Saros körfezi için özel korona virüs tedbirleri

Edirne’de, Saros Körfezinde korona virüs ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Yusuf Güler’in başkanlığında İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Kamil Sani Öngören, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Onur Çakar, Keşan ve Enez İlçelerinin Kaymakamları, Belediye Başkanları, İlçe Jandarma Komutanları, İlçe Emniyet Müdürleri, İlçe Sağlık Müdürleri, İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı, Keşan Ticaret Odası Başkanı, Valilik Promer Ekibi ve katıldı.

Toplantıda yaz dönemi için Saros Körfezi’nde bulunan sahil ve plajlarda korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınacak önlemler ile ilgili kararlar alınarak, pandemi sürecinde paydaş kurumlar ile birlikte ilçelerimizin değerlendirmeleri yapıldı.



