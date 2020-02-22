YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Sarp Sınır Kapısı'nda 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Sarp Sınır Kapısı'nda 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

ARTVİN HABERLERİ  | 22.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

Sarp Sınır Kapısı'nda 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 12 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluştuğunu belirtti.

Akyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 550 tırın geçiş yapabileceğini söyledi.

Sınır kapısından geçen yıl 157 bin tır geçişi olduğunu anlatan Akyürek, "Günlük ortalaması 430 civarında. Gürcistan tarafı da tam kapasite tırları almaya başladığında, günlük 550'yi bulabiliyor. Sarp Sınır Kapısı, yıllık 627 bin araç ile 7 milyon insanın geçiş yaptığı bir kapı." dedi.

Sarp Sınır Kapısı'nın bölgenin, hatta ülkenin en aktif kapısı olduğuna işaret eden Akyürek, "Sistemde bir arıza, Gürcistan tarafında bayram, afet varsa, hava koşulları olumsuzsa dönem dönem bu kuyrukların oluşmasını normal karşılıyoruz. Bu süreçte de bölgemizdeki kar ve buna bağlı yaşanan yoğunluk, özellikle Gürcistan tarafında bazı sıkıntılara neden oldu. 12 kilometreyi bulan tır kuyruğu da bu yüzden." ifadesini kullandı.

Tır şoförlerinin bu süreçte çok büyük sıkıntılar çektiklerinin farkında olduklarını vurgulayan Akyürek, bekleme esnasında temel ihtiyaçlarını karşılayıp sıkıntılarını en aza indirmek için gereken çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütmek için çaba harcadıklarını aktardı.

Akyürek, ihracatın devamlılığını sağlamak için bu kuyrukları en aza indirmenin mücadelesini verdiklerini vurgulayarak, "Çok modern bir sınır kapımız var. Bu kapı sadece Gürcistan'a açılan bir kapı değil. Tüm Kafkaslara açılıyor. Buradan yapılan ihracat 13 ülkeye yayılıyor. Gürcistan'ı yüzde 85 oranında transit olarak kullanıyoruz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Anahtar Kelimeler:
Artvin Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Osman Akyürek Sarp Sınır Kapısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Artvin Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
12:31
İkindi
15:30
Akşam
18:01
Yatsı
19:20

Artvin Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Ömür Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Ardanuc
Bayraktar Eczanesi
Arhavi
Özlem Eczanesi
Borcka
Yasemin Eczanesi
Hopa
Göktaş Eczanesi
Murgul
Merkez Eczanesi
Savsat
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hopa'da eğitime kar engeli

Hopa'da eğitime kar engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.