Sarp Sınır Kapısı'nda 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 12 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluştuğunu belirtti.

Akyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 550 tırın geçiş yapabileceğini söyledi.

Sınır kapısından geçen yıl 157 bin tır geçişi olduğunu anlatan Akyürek, "Günlük ortalaması 430 civarında. Gürcistan tarafı da tam kapasite tırları almaya başladığında, günlük 550'yi bulabiliyor. Sarp Sınır Kapısı, yıllık 627 bin araç ile 7 milyon insanın geçiş yaptığı bir kapı." dedi.

Sarp Sınır Kapısı'nın bölgenin, hatta ülkenin en aktif kapısı olduğuna işaret eden Akyürek, "Sistemde bir arıza, Gürcistan tarafında bayram, afet varsa, hava koşulları olumsuzsa dönem dönem bu kuyrukların oluşmasını normal karşılıyoruz. Bu süreçte de bölgemizdeki kar ve buna bağlı yaşanan yoğunluk, özellikle Gürcistan tarafında bazı sıkıntılara neden oldu. 12 kilometreyi bulan tır kuyruğu da bu yüzden." ifadesini kullandı.