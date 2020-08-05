YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Sarp Sınır Kapısında 53 bin lira değerinde içki ve sigara ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısında 53 bin lira değerinde içki ve sigara ele geçirildi

ARTVİN HABERLERİ  | 05.08.2020 14:15 | Son Güncelleme

Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük kaçağı bin 160 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük sahasına gelen K.B’nin kullandığı tırda arama yaptı.Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen tırın çekici dorsesinin çeşitli yerlerine zulalanmış vaziyette piyasa değeri 53 bin liralık bin 160 paket sigara ele geçirildi.Kaçak sigara ve içkilere el konulurken, K.B hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük kaçağı bin 160 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük sahasına gelen K.B’nin kullandığı tırda arama yaptı.
Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen tırın çekici dorsesinin çeşitli yerlerine zulalanmış vaziyette piyasa değeri 53 bin liralık bin 160 paket sigara ele geçirildi.
Kaçak sigara ve içkilere el konulurken, K.B hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
PARTNERAşk pozuAşk pozu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ağrı'da bıçaklı saldırgan 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı

Ağrı'da bıçaklı saldırgan 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Başkan Yardımcısı Gösterişli’nin acı günü

Başkan Yardımcısı Gösterişli’nin acı günü

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Artvin Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:05
Öğle
12:24
İkindi
16:17
Akşam
19:32
Yatsı
21:08

Artvin Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Livane Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Ardanuc
Turna Eczanesi
Arhavi
Cebeci Eczanesi
Borcka
Halk Eczanesi
Hopa
Uzun Eczanesi
Hopa
Denız Eczanesi
Murgul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.